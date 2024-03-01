Каталог компаній
PHASTAR
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

PHASTAR Зарплати

Зарплата PHASTAR варіюється від $107,145 загальної компенсації на рік для Дейта-сайентист на нижньому рівні до $153,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PHASTAR. Останнє оновлення: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-сайентист
$107K
Інженер-програміст
$153K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PHASTAR - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $153,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PHASTAR складає $130,072.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для PHASTAR

Схожі компанії

  • Dropbox
  • DoorDash
  • Spotify
  • Stripe
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/phastar/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.