PHASTAR Зарплати

Зарплата PHASTAR варіюється від $107,145 загальної компенсації на рік для Дейта-сайентист на нижньому рівні до $153,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PHASTAR . Останнє оновлення: 11/26/2025