Pharos Зарплати

Медіанна зарплата Pharos становить $26,355 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pharos. Останнє оновлення: 11/26/2025

Інженер-програміст
$26.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Pharos - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $26,355. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pharos складає $26,355.

