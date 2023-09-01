Каталог компаній
Performics
Performics Зарплати

Зарплата Performics варіюється від $6,848 загальної компенсації на рік для Маркетинг in India на нижньому рівні до $122,113 для Проєктний менеджер in United States на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Performics. Останнє оновлення: 10/17/2025

Бізнес-аналітик
$76.5K
Маркетинг
$6.8K
Маркетингові операції
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Проєктний менеджер
$122K
Продажі
$30.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Performics - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $122,113. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Performics складає $76,500.

