Performics Зарплати

Зарплата Performics варіюється від $6,848 загальної компенсації на рік для Маркетинг in India на нижньому рівні до $122,113 для Проєктний менеджер in United States на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Performics . Останнє оновлення: 10/17/2025