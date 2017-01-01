Каталог компаній
PCI: Performance Contracting
Основні інсайти
    • Про компанію

    PCI: Performance Contracting is a top specialty contractor in the U.S., offering a wide array of quality services and products designed for industrial, commercial, and non-residential sectors.

    performancecontracting.com
    Веб-сайт
    1987
    Рік заснування
    2,750
    Кількість працівників
    $500M-$1B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

