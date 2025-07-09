PCCW Зарплати

Каталог компаній
Зарплата PCCW варіюється від $28,900 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $107,535 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PCCW. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
Median $67.2K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Архітектор рішень
$108K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PCCW - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $107,535. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PCCW складає $64,604.

Інші ресурси