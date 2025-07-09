PCCW Зарплати

Зарплата PCCW варіюється від $28,900 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $107,535 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PCCW . Останнє оновлення: 10/25/2025