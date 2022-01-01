Каталог компаній
Paytm
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Paytm Зарплати

Зарплата Paytm варіюється від $12,631 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $201,000 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paytm. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер безпеки

DevOps-інженер

Продукт-менеджер
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Дата-сайентист
Median $45.8K
Бізнес-аналітик
Median $31.4K
Продукт-дизайнер
Median $23.2K
Рекрутер
Median $12.6K
Технічний програмний менеджер
Median $38.8K
Розвиток бізнесу
$201K
Менеджер з науки про дані
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Менеджер з продуктового дизайну
$30K
Програмний менеджер
$42K
Проєктний менеджер
$29K
Продажі
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

10%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

25%

РІК 4

25%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Paytm Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 5th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Paytm Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Paytm - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paytm складає $40,890.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Paytm

Схожі компанії

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси