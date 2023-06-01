Paytient Зарплати

Зарплата Paytient варіюється від $110,970 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $261,300 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paytient . Останнє оновлення: 10/25/2025