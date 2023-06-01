Каталог компаній
Paytient
Paytient Зарплати

Зарплата Paytient варіюється від $110,970 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $261,300 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paytient. Останнє оновлення: 10/25/2025

Продукт-дизайнер
$111K
Проєктний менеджер
$174K
Рекрутер
$261K

Інженер-програміст
$185K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$174K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Paytient - це Рекрутер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $261,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paytient складає $174,125.

