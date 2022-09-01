Каталог компаній
Payscale
Payscale Зарплати

Зарплата Payscale варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $193,463 для Cybersecurity Analyst на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Payscale. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $118K
Керівник апарату
$151K
Маркетинг
$155K

Продукт-менеджер
Median $121K
Продажі
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $175K
Архітектор рішень
$160K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Payscale - це Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $193,463. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Payscale складає $153,425.

