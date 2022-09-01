Payscale Зарплати

Зарплата Payscale варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $193,463 для Cybersecurity Analyst на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Payscale . Останнє оновлення: 10/25/2025