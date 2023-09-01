Каталог компаній
PayPay
PayPay Зарплати

Зарплата PayPay варіюється від $59,779 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $116,063 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PayPay. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
Median $62.8K

Android-інженер

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $88.6K
Дата-сайентист
Median $116K

Продукт-дизайнер
$59.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$106K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PayPay - це Дата-сайентист з річною загальною компенсацією $116,063. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PayPay складає $88,610.

