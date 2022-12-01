Каталог компаній
Payoneer
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Payoneer Зарплати

Зарплата Payoneer варіюється від $20,913 загальної компенсації на рік для Операції з персоналом на нижньому рівні до $885,550 для UX-дослідник на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Payoneer. Останнє оновлення: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $115K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $118K
Аналітик даних
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $179K
Бухгалтер
$60.9K
Менеджер бізнес-операцій
$78.3K
Розвиток бізнесу
$184K
Фінансовий аналітик
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Операції з персоналом
$20.9K
Продукт-дизайнер
$72.4K
Програмний менеджер
$120K
Проєктний менеджер
$147K
Рекрутер
$42.5K
Загальна винагорода
$40.9K
UX-дослідник
$886K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Payoneer - це UX-дослідник at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $885,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Payoneer складає $106,605.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Payoneer

Схожі компанії

  • Apple
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Netflix
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси