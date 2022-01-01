Каталог компаній
Paymentus
Paymentus Зарплати

Зарплата Paymentus варіюється від $40,211 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $114,918 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paymentus. Останнє оновлення: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $68.5K

Full-Stack програмний інженер

Обслуговування клієнтів
$40.2K
Маркетинг
$108K

Продукт-менеджер
$115K
Архітектор рішень
$108K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Paymentus - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $114,918. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paymentus складає $107,856.

