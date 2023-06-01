Payfare Зарплати

Зарплата Payfare варіюється від $72,866 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $138,913 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Payfare . Останнє оновлення: 10/24/2025