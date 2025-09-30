Каталог компаній
Pax8 Інженер-програміст Зарплати в Greater Denver And Boulder Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Denver And Boulder Area у Pax8 становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pax8. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Загалом за рік
$120K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Pax8?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Pax8 in Greater Denver And Boulder Area складає річну загальну компенсацію $167,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pax8 для позиції Інженер-програміст in Greater Denver And Boulder Area складає $118,000.

