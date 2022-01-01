Довідник компаній
PathAI
PathAI Зарплати

Діапазон зарплат PathAI коливається від $109,450 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $411,045 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників PathAI. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Інженер машинного навчання

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $170K
Біомедичний інженер
$164K

Науковець даних
Median $210K
Дизайнер продукту
$109K
Продажі
$255K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$411K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в PathAI, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $411,045. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в PathAI, становить $187,750.

