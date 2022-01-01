Patagonia Зарплати

Діапазон зарплат Patagonia коливається від $142,800 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $196,623 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Patagonia . Останнє оновлення: 8/21/2025