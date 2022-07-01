Passport Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Passport варіюється від $24,120 загальної компенсації на рік для Дейта-аналітик на нижньому рівні до $169,540 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Passport. Останнє оновлення: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Дейта-аналітик
$24.1K
Кадрові ресурси
$170K
Маркетинг
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продакт-менеджер
$156K
Інженер-програміст
$45.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$166K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Passport - це Кадрові ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,540. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Passport складає $129,130.

