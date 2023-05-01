Каталог компаній
Passport Shipping
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Passport Shipping Зарплати

Зарплата Passport Shipping варіюється від $29,553 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $111,806 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Passport Shipping. Останнє оновлення: 11/25/2025

Продакт-менеджер
$112K
Інженер-програміст
$29.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Passport Shipping - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $111,806. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Passport Shipping складає $70,680.

