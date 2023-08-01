Каталог компаній
PASQAL
PASQAL Зарплати

Медіанна зарплата PASQAL становить $63,475 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PASQAL. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
Median $63.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PASQAL - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $63,475. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PASQAL складає $63,475.

Інші ресурси

