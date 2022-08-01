Каталог компаній
Pascal Metrics
Pascal Metrics Зарплати

Медіанна зарплата Pascal Metrics становить $160,195 для Менеджер інженерів-програмістів . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pascal Metrics. Останнє оновлення: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Менеджер інженерів-програмістів
$160K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Pascal Metrics - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $160,195. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pascal Metrics складає $160,195.

Інші ресурси

