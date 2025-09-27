Каталог компаній
Parker Hannifin
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-механік

  • Всі зарплати Інженер-механік

Parker Hannifin Інженер-механік Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in United States у Parker Hannifin становить $84K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Parker Hannifin. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Загалом за рік
$84K
Рівень
1
Базова зарплата
$80K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Parker Hannifin?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Parker Hannifin in United States складає річну загальну компенсацію $125,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Parker Hannifin для позиції Інженер-механік in United States складає $89,000.

Інші ресурси