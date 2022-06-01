Каталог компаній
Parker Hannifin
Parker Hannifin Зарплати

Зарплата Parker Hannifin варіюється від $58,808 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $236,175 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Parker Hannifin. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $98.3K
Інженер-механік
Median $84K
Аерокосмічний інженер
$112K

Аналітик даних
$79.6K
Дата-сайентист
$236K
Інженер з апаратного забезпечення
$138K
Управління персоналом
$134K
IT-спеціаліст
$80.4K
Інженер з матеріалознавства
$115K
Продукт-дизайнер
$152K
Продукт-менеджер
$147K
Програмний менеджер
$118K
Проєктний менеджер
$77.4K
Продажі
$58.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Parker Hannifin - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,175. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Parker Hannifin складає $113,676.

