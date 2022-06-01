Parker Hannifin Зарплати

Зарплата Parker Hannifin варіюється від $58,808 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $236,175 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Parker Hannifin . Останнє оновлення: 9/13/2025