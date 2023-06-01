Каталог компаній
Parafin
Parafin Зарплати

Зарплата Parafin варіюється від $123,156 загальної компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому рівні до $210,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Parafin. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $210K

Backend програмний інженер

Бізнес-операції
$123K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Parafin Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Parafin - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $210,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Parafin складає $166,578.

Інші ресурси