Каталог компаній
Paradigm Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Paradigm Health Зарплати

Зарплата Paradigm Health варіюється від $160,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $228,850 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paradigm Health. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $160K
Рекрутер
$206K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Paradigm Health - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $228,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paradigm Health складає $206,025.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Paradigm Health

Схожі компанії

  • Snap
  • Uber
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси