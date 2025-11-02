Каталог компаній
Papaya Global
Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Poland у Papaya Global становить PLN 336K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Papaya Global. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Загалом за рік
PLN 336K
Рівень
L3
Базова зарплата
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Papaya Global in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 381,072. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Papaya Global для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Poland складає PLN 336,240.

