Pantheon
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

Pantheon Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in United States у Pantheon становить $275K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pantheon. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Загалом за рік
$275K
Рівень
-
Базова зарплата
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Бонус
$22.7K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Pantheon in United States складає річну загальну компенсацію $295,530. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pantheon для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $274,260.

