Каталог компаній
Pandora
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Pandora Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in Denmark у Pandora варіюється від DKK 874K до DKK 1.22M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pandora. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Поширений діапазон
Можливий діапазон
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Архітектор рішень заявок в Pandora щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pandora RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Pandora in Denmark складає річну загальну компенсацію DKK 1,224,157. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pandora для позиції Архітектор рішень in Denmark складає DKK 874,398.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Pandora

Схожі компанії

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси