Компенсація Інженер-програміст in United States у Pandora варіюється від $163K за year для Software Engineer III до $270K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $195K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pandora. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Pandora RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)