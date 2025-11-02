Каталог компаній
Pandora
Pandora Продажі Зарплати

Середня загальна компенсація Продажі in Canada у Pandora варіюється від CA$57.6K до CA$81.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pandora. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pandora RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Pandora in Canada складає річну загальну компенсацію CA$81,770. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pandora для позиції Продажі in Canada складає CA$57,594.

