Pandora
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

Pandora Дейта-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United States у Pandora становить $310K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pandora. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Загалом за рік
$310K
Рівень
Staff
Базова зарплата
$200K
Stock (/yr)
$80K
Бонус
$30K
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pandora RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Pandora in United States складає річну загальну компенсацію $405,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pandora для позиції Дейта-сайентист in United States складає $265,000.

