Panasonic
Panasonic Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Panasonic варіюється від $108K за year для L1 до $168K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $156K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Panasonic. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Panasonic?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Panasonic in United States складає річну загальну компенсацію $224,230. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Panasonic для позиції Інженер-програміст in United States складає $155,000.

