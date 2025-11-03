Компенсація Інженер-програміст in United States у Panasonic варіюється від $108K за year для L1 до $168K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $156K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Panasonic. Останнє оновлення: 11/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду