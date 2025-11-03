Каталог компаній
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Проєкт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in United States у Palo Alto Networks становить $113K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
Palo Alto Networks
Project Coordinator
Dallas, TX
Загалом за рік
$113K
Рівень
L7
Базова зарплата
$90K
Stock (/yr)
$13K
Бонус
$10K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Palo Alto Networks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Palo Alto Networks in United States складає річну загальну компенсацію $401,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Palo Alto Networks для позиції Проєкт-менеджер in United States складає $100,000.

