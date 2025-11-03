Каталог компаній
Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

CA$389K - CA$451K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Palo Alto Networks in Canada складає річну загальну компенсацію CA$497,301. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Palo Alto Networks для позиції Продакт-дизайнер in Canada складає CA$342,678.

