Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in United States у Palo Alto Networks становить $216K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Palo Alto Networks
Financial Analyst
San Francisco, CA
Загалом за рік
$216K
Рівень
-
Базова зарплата
$180K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$36K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Аналітик фінансового планування та аналізу

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Palo Alto Networks in United States складає річну загальну компенсацію $358,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Palo Alto Networks для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $224,750.

Інші ресурси