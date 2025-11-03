Компенсація Дейта-сайентист in United States у Palo Alto Networks варіюється від $173K за year для Staff Data Scientist до $528K за year для Senior Principal Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $500K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
