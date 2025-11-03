Каталог компаній
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Дейта-сайентист Зарплати

Компенсація Дейта-сайентист in United States у Palo Alto Networks варіюється від $173K за year для Staff Data Scientist до $528K за year для Senior Principal Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $500K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Palo Alto Networks in United States складає річну загальну компенсацію $549,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Palo Alto Networks для позиції Дейта-сайентист in United States складає $257,283.

