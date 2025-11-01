Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in India у Paisabazaar становить ₹1.05M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Paisabazaar. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Загалом за рік
₹1.05M
Рівень
L1
Базова зарплата
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Paisabazaar?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Paisabazaar in India складає річну загальну компенсацію ₹5,956,763. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paisabazaar для позиції Дейта-сайентист in India складає ₹1,039,495.

Інші ресурси