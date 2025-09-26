Каталог компаній
Outbrain
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

Outbrain Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Israel у Outbrain становить ₪458K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Outbrain. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪458K
Рівень
Senior
Базова зарплата
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Outbrain?

₪564K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₪106K+ (іноді ₪1.06M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Outbrain in Israel складає річну загальну компенсацію ₪515,114. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Outbrain для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in Israel складає ₪458,120.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Outbrain

Схожі компанії

  • Google
  • Facebook
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси