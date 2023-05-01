Каталог компаній
Outbrain
Outbrain Зарплати

Зарплата Outbrain варіюється від $92,816 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $231,915 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Outbrain. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $110K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $130K
Аналітик даних
$92.8K

Дата-сайентист
$108K
IT-спеціаліст
$136K
Продажі
$232K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Outbrain - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $231,915. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Outbrain складає $119,773.

