Outbrain Зарплати

Зарплата Outbrain варіюється від $92,816 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $231,915 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Outbrain . Останнє оновлення: 9/11/2025