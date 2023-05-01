Каталог компаній
Our Next Energy
Our Next Energy Зарплати

Зарплата Our Next Energy варіюється від $176,400 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $296,510 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Our Next Energy. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер з апаратного забезпечення
$297K
Інженер-механік
$176K
Продукт-дизайнер
$245K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Our Next Energy - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $296,510. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Our Next Energy складає $244,800.

