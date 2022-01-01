OTTO Зарплати

Зарплата OTTO варіюється від $52,290 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $89,919 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників OTTO . Останнє оновлення: 9/11/2025