OTTO
OTTO Зарплати

Зарплата OTTO варіюється від $52,290 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $89,919 для Дата-сайентист на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $83.5K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $89.9K
Аналітик даних
$52.3K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в OTTO - це Дата-сайентист з річною загальною компенсацією $89,919. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в OTTO складає $83,510.

