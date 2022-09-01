Otter.ai Зарплати

Зарплата Otter.ai варіюється від $183,600 загальної компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому рівні до $200,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Otter.ai. Останнє оновлення: 9/10/2025
У Otter.ai Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
