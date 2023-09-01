Каталог компаній
Otta
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Otta Зарплати

Зарплата Otta варіюється від $74,661 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $109,631 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Otta. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Маркетинг
$74.7K
Продукт-менеджер
$110K
Інженер-програміст
Median $82.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Otta - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $109,631. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Otta складає $82,147.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Otta

Схожі компанії

  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Lyft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси