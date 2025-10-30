Каталог компаній
Orsted
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Orsted Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Poland у Orsted становить PLN 283K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Orsted. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 283K
Рівень
L5
Базова зарплата
PLN 283K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Orsted?
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 331K
Stripe logo
+PLN 74.3K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.8K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Orsted in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 321,158. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Orsted для позиції Інженер-програміст in Poland складає PLN 236,138.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Orsted

Схожі компанії

  • Intuit
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси