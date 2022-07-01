Каталог компаній
Origami Risk
Origami Risk Зарплати

Зарплата Origami Risk варіюється від $76,500 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $197,010 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Origami Risk. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $106K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $76.5K
Обслуговування клієнтів
$84.6K

Проєктний менеджер
$100K
Продажі
$86.4K
Інженер з продажів
$182K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$197K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Origami Risk - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $197,010. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Origami Risk складає $100,158.

