Каталог компаній
Orgvue
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Orgvue Зарплати

Зарплата Orgvue варіюється від $49,146 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $180,900 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Orgvue. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $75.2K
Менеджмент-консультант
$49.1K
Продажі
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$146K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Orgvue is Продажі at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Orgvue is $110,804.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Orgvue

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Netflix
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси