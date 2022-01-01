Каталог компаній
Onfido
Onfido Зарплати

Зарплата Onfido варіюється від $110,740 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $195,601 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Onfido. Останнє оновлення: 11/28/2025

Продакт-менеджер
Median $158K
Інженер-програміст
Median $118K
Обслуговування клієнтів
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер з дейта-сайенс
$196K
Дейта-сайентист
$128K
Продажі
$127K
Менеджер інженерів-програмістів
$122K
Технічний програм-менеджер
$121K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Onfido Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Onfido - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $195,601. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Onfido складає $124,615.

Інші ресурси

