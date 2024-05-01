Каталог компаній
Onevest
Onevest Зарплати

Зарплата Onevest варіюється від $106,368 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $117,280 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Onevest. Останнє оновлення: 11/28/2025

Продакт-менеджер
$106K
Менеджер інженерів-програмістів
$117K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Onevest - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $117,280. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Onevest складає $111,824.

