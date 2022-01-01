OneTrust Зарплати

Зарплата OneTrust варіюється від $11,914 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $323,000 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників OneTrust. Останнє оновлення: 11/28/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У OneTrust Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
