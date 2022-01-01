OneTrust Зарплати

Каталог компаній
Зарплата OneTrust варіюється від $11,914 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $323,000 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників OneTrust. Останнє оновлення: 11/28/2025

Інженер-програміст
Median $190K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $323K
Продакт-дизайнер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бухгалтер
$69.7K
Корпоративний розвиток
$232K
Обслуговування клієнтів
$117K
Успіх клієнтів
$62.5K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$72.9K
Консультант з управління
$63.2K
Маркетинг
$224K
Маркетингові операції
$90.5K
Проєкт-менеджер
Median $135K
Рекрутер
$11.9K
Продажі
$159K
Інженер з продажів
$121K
Технічний акаунт-менеджер
$97.5K
Технічний програм-менеджер
$112K
Венчурний капіталіст
$62.3K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У OneTrust Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в OneTrust - це Менеджер інженерів-програмістів з річною загальною компенсацією $323,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в OneTrust складає $106,218.

