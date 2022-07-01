Каталог компаній
OneSpace
OneSpace Зарплати

Медіанна зарплата OneSpace становить $75,375 для Дейта-сайентист . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників OneSpace. Останнє оновлення: 11/28/2025

Дейта-сайентист
$75.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в OneSpace - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $75,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в OneSpace складає $75,375.

