OneMain Financial
OneMain Financial Дата-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in United States у OneMain Financial становить $150K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації OneMain Financial. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
OneMain Financial
Manager Analytics
Charlotte, NC
Загалом за рік
$150K
Рівень
-
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в OneMain Financial?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в OneMain Financial in United States складає річну загальну компенсацію $182,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в OneMain Financial для позиції Дата-сайентист in United States складає $150,000.

