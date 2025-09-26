Каталог компаній
OneMain Financial
OneMain Financial Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in United States у OneMain Financial становить $187K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації OneMain Financial. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Загалом за рік
$187K
Рівень
-
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$27K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в OneMain Financial?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в OneMain Financial in United States складає річну загальну компенсацію $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в OneMain Financial для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $187,000.

Інші ресурси